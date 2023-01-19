展望兔年新台幣走勢 匯銀主管點出先蹲後跳3關鍵

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）虎年匯市今天封關，新台幣匯率新的一年是否能「鴻兔大展」，匯銀主管直言，可關注美國聯準會降息訊號、中國經濟大幅好轉、日本央行政策方向等3關鍵，只要其中一項達成，新台幣就可望「先蹲後跳」。

新台幣匯率今天收盤收在30.368元，貶3.5分，宣告虎年正式封關；虎年重貶2.54元，貶幅高達8.36%，創下25年最大貶幅。

展望新的一年，匯銀主管認為，隨著美國聯準會升息走向尾聲，美元指數高點已過，年後新台幣料將偏升整理。

而新台幣匯率有無機會強勁反彈，甚至挑戰30元整數大關，匯銀主管點出3關鍵，一是美國聯準會是否傳遞降息訊號，二是中國經濟是否大幅好轉，三是日本央行的政策動態，「只要任何一個有比較符合預期，台幣破30元的機率就會升高」。

匯銀主管解釋，美國升息循環即將告終，美元指數自高點回落，很難出現新一波升勢，有利於新台幣年後呈現偏升格局，但畢竟國內經濟放緩，台幣想要突破30元大關，還是得靠外資匯入提供支撐力道。

至於吸引外資大舉匯入的題材，匯銀主管分析，市場預期美國聯準會年底有機會降息，只要聯準會確定停止升息，便可助長降息預期；而中國走過急速解封的陣痛期後，若經濟顯著好轉，可望吸引熱錢湧入亞洲市場。

另外，日本央行總裁黑田東彥任期4月屆滿，後續日本央行政策動向備受矚目。瑞銀今天也指出，日本經濟回溫，日本貨幣政策正常化的速度應比當初預期快得多，有助於日圓加快升值。

匯銀主管直言，上述幾個觀察重點最快第2季，或是下半年才會明朗，由此推測，今年上半年新台幣走勢應呈偏升整理，下半年則視大環境變化，看看有無機會測試30元整數大關。（編輯：潘羿菁）1120119