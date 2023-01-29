挺過防疫險關卡 保發中心估產險今年恢復正常營運

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（中央社記者謝方娪台北29日電）產險業2022年在防疫雙險大栽跟頭，全年理賠衝破新台幣2000億元大關，連帶讓產險業大股東掏近千億元參與現金增資，創史上新高；展望2023年，保發中心預期產險業恢復正常營運，未來創造更大盈餘空間。

過往產險業稅後盈餘一向呈現穩定成長，自2013年起，連9年獲利均破百億元水準，且2021年產險業稅後淨利一舉衝至196億元，創歷年新高，沒想到2022年數十家產險業捲入防疫雙險理賠風暴，轉為歷年最慘的大虧窘境。

保發中心董事長桂先農指出，預期防疫險大部分索賠會在2022年通報，可以很肯定2023年產險業稅後盈餘將比2022年大幅增加，加上民眾已深刻感受產險業在疫情風暴下對社會的貢獻，鞏固消費者對產險業的信任，非常確信2023年產險業將恢復往常獲利的情況。

因2022年上半年防疫險大賣，帶動2022年產險業簽單保費基期墊高，保發中心預估，2023年產險業簽單及自留保費成長率均落在0至5%區間。

對照保發中心對產險業董事長、總經理或副總經理級高階主管進行的「保險業菁英問卷調查」，產險業對市場展望感到「審慎悲觀」，產險業者認為，影響整體市場發展的主要因素包括再保市場供應狀況、極端氣候引起天災發生頻率等。

2023年產險業保費收入預估方面，有高達6成受訪產險業者認為2023年保費收入成長率落在0至5%區間，多數受訪者預估保費收入將呈現正成長；預期主要成長險種將是車險、火險及責任險。

中央流行疫情指揮中心日前鬆口，針對COVID-19從第5類傳染病降為第4類，將依原定計畫，在春節後更積極展開行動。若COVID-19降類，國泰世紀產、明台產、旺旺友聯產及中信產防疫保單因訂有降類條款，可望大幅減輕理賠壓力。

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產險業者指出，國泰世紀產、明台產、旺旺友聯產及中信產部分防疫險契約訂有「第5類法定傳染病給付保險金額依100%計算，第1至4類法定傳染病給付保險金額依5%、10%或20%計算」等文字說明，一旦COVID-19降類，以中信產理賠金額下修為原先5%影響最大。

舉例而言，防疫險確診定額補償若為5萬元，在COVID-19降類後、理賠金額僅剩原先5%，意味保戶後續確診COVID-19，理賠金額將縮減至2500元。（編輯：潘羿菁）1120129