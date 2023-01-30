櫃買股債雙核心 陳永誠：鼓勵特色產業掛牌

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）台股新春開紅盤，櫃買中心董事長陳永誠表示，將以股債為雙核心，持續深化與廣化資本市場，提升產業及企業韌性，鼓勵數位雲端服務公司及資安業者等「輕資產、重數據」特色產業企業，進入櫃買市場。

台股今天兔年開紅盤，集中市場早盤大漲逾500點，衝破15400點，金管會主委黃天牧與證券界負責人齊聚在台灣證券交易所舉行新春團拜。

陳永誠表示，櫃買中心的業務是以股債為雙核心，今年重點方向包括三大項，在股票市場方面，將積極推動中小型企業進入櫃買多層次市場，除推動六大核心戰略產業外，也將鼓勵數位雲端服務公司及資安業者這類「輕資產、重數據」的特色產業企業進入櫃買市場，期盼繼半導體及生技產業後再打造另一個新興產業聚落。

另外，在制度面將持續檢討改善，營造友善的籌資環境，以協助上櫃、興櫃公司的發展，強化體質。

在債券市場方面，陳永誠表示，將全力推動永續債券各相關產品為主軸，協助企業落實ESG轉型、減碳等產業結構的調整，以取得符合社會發展趨勢與期待的資金。

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櫃買中心指出，今年也將大幅提升資訊的有效性，除了強化公開資訊觀測站提供的資訊是透明、及時的資訊外，正積極規劃如何將大量的資訊及資料，透過科技工具（如Tableau）的運用及流程自動化（RPA）的導入，進而做大數據分析，便於投資人查詢、簡化發行人申報作業，以及提升櫃買中心的管理效能。

櫃買中心表示，在提升營運韌性方面，目前已積極導入ISO 27001，有鑑於資安即國安，提升資安防護力相當重要，持續瞭解國內外精進的資安作為；另外也落實異常突發事件演練（BCM），保持櫃買中心在面臨任何外部挑戰時皆具持續營運的韌性。（編輯：張良知）1120130