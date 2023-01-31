台積電打造綠色鏈 溫室氣體盤查列一階供應商必修

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（中央社記者張建中新竹31日電）台積電積極打造綠色低碳供應鏈，推出碳盤查工作坊，由專業講師進行教學，提供企業溫室氣體盤查線上課程，說明盤查基礎知識與計算方式，並列為第一階供應商必修課程。

台積電在今天新出爐的ESG電子報中表示，致力實踐對環境與社會負責任的營運模式，除承諾民國139年達到淨零排放並發布氣候相關財務揭露報告，並積極建立半導體綠色供應鏈，推動供應商落實低碳管理。

台積電於永續報告書設立長期目標並定期追蹤減量成效，111年分別針對尚未取得ISO 14064-1溫室氣體查證證書、年用電量大於500萬度的供應商，首次推出溫室氣體盤查、產品碳足跡盤查主題工作坊。

台積電指出，工作坊安排專業講師將複雜的盤查過程進行拆解說明，引導供應商專責人員正確鑑別廠房、產品的碳排放來源與數據計算，進而規劃改善作為達成減量目標；截至112年1月，總計47家供應商共71人參與。

台積電說明，企業環保安全衛生處與外部專家合作，針對供應商廠房碳排放、產品碳足跡分別設計小班制培訓課程，引領供應商專責人員逐題填寫碳盤查表單，建立盤查能力、提升數據品質，持續推動永續進程。

除推出工作坊外，台積電於110年與經濟部工業局合作推動節能減碳輔導計畫，18家參與計畫供應商經年度輔導後，111年總計節電290萬度、減碳1400公噸；111年新增6家供應商參與，經文件檢視與現場診斷找出節能機會點，共挖掘22件具潛在節能效益專案。

台積電表示，打造綠色低碳供應鏈是提升半導體產業永續性的重要關鍵，未來除定期舉辦小班制的碳盤查工作坊進行教學，台積電供應商永續學院也推出企業溫室氣體盤查線上課程，說明盤查基礎知識與計算方式，並列為112年第一階供應商必修課程，深化供應鏈永續實踐力。

隨著半導體設計與製程技術日益複雜，為使客戶更易掌握並管理晶圓製造相關資訊，台積電全面改版客戶自助式晶圓指令系統TSMC-Online，以標準化操作介面、個人化工作區、智慧化引導服務3大機制，提升系統使用便利性與執行效率。截至112年1月，TSMC-Online每日平均登入數逾3000人次。

為啟發女性學子對STEM領域的學習興趣、培養女性科技力，台積電文教基金會攜手國立自然科學博物館推動台積電女科學家之旅，針對高中女性學子規劃參訪導覽、科學工作坊、座談交流3大主題活動。

除引導學員認識半導體設計、製造與應用外，亦透過傑出女科學家及台積電女工程師分享求學經驗與職涯歷程，鼓勵投入科學探索，為未來發展創造更多元選擇。據統計，已完成17梯次，累計16校共3225人次參與。（編輯：張良知）1120131