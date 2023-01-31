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外資買超逾29億元 布局面板雙虎提款金融股

2023/1/31 17:01
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（中央社記者江明晏台北31日電）台股今天跌228.62點，收在15265.20點，年線15370點失守，三大法人合計買超新台幣55.23億元，其中外資及陸資買超29.41億元，布局面板雙虎、康舒、華新等，提款金融股與台積電。

台股今天跌228.62點，收在15265.20點，成交值新台幣2763.2億元。三大法人同步買超，合計買超55.23億元，其中自營商買超12.73億元，投信買超13.09億元，外資及陸資買超29.41億元。

觀察今天外資買賣超個股動向，買超前10名個股包括群創、友達、康舒、華新、裕隆、聯電、力積電、寶成、華航、緯創，上述個股均買超逾8000張。

其中，外資買超群創逾1.9萬張排名第1，買超友達約1.47萬張居第2，買超康舒1.44萬張第3。

外資賣超個股前10名包括第一金、玉山金、台積電、永豐金、元大台灣50反1、國泰永續高股息、華南金、合庫金、中華電、富邦越南ETF等，賣超均逾7000張；其中外資賣超第一金逾2.9萬張，排名第1，賣超玉山金約1.33萬張排第2，台積電賣超逾1.3萬張排第3。（編輯：張均懋）1120131

#康舒
#台積電
#玉山金
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