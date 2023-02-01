亞洲供應鏈市值百大企業2022年調查 台積電蟬聯冠軍

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（中央社記者潘智義台北1日電）2022年亞洲電子產業供應鏈市值百大企業調查出爐，受到景氣衝擊影響，去年百大企業總市值為3.3兆美元，較2021年大減30.9%；亞洲供應鏈市值最高企業由台積電蟬聯，為3784.5億美元，不過一年內蒸發市值近2000億美元。

研調機構DIGITIMES研究中心今天表示，2022年亞洲電子產業供應鏈市值百大企業調查，9成企業2022年終市值低於2021年，百大企業加總市值3.3兆美元，較2021年的4.8兆美元減少30.9%。

DIGITIMES發布新聞稿指出，2022年享受疫情紅利的科技產業市值衰退幅度較汽車產業大，而營收與手機高度相關的業者，無論是應用處理器、影像感測器、產品組裝等，市值下滑更為顯著。

值得注意的是，能源相關領域，無論是儲能、太陽光電、電動車動力電池、功率元件等業者，市值表現相對抗跌，反映當前能源價格高漲，節能與減碳技術漸受市場重視。

DIGITIMES亞洲電子產業供應鏈市值百大調查以亞洲科技與汽車產業為調查對象，以2022年末為基準，整理出前100家市值最高的亞洲企業，依國別與八大產業類別進行分析，並與2021年調查比較。

以產業來看，半導體產業入榜28家最多，其次為汽車製造21家；終端產品中，消費性電子有6家、資訊產品10家、電機產品11家；零組件類中的電子元件、電機元件各10家。

以國家別而言，中國企業進入市值百大的家數最多，但加總市值共減少39.4%，為市值衰退最多的國家。中國在百大榜單中波動也大，有15家自2021年榜單跌出百大之外，另有8家新進榜。

2022年日本有26家上榜企業，在各產業中的多個子領域，均有市值最高的企業。

韓國入榜8家企業全數來自重要財團，有5家企業來自電動車相關領域。台灣企業有6家入榜，半導體業即占4家。

調查顯示，亞洲供應鏈市值最高的企業由台積電蟬聯，達到3784.5億美元，但台積電同時也是市值衰退最多的企業，與2021年底市值為5762.5億美元相較，1年內減少近2000億美元。（編輯：潘羿菁）1120201