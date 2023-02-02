研調：面板、半導體產能稼動率下半年可望回升

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（中央社記者潘智義台北2日電）研調機構群智諮詢預期，面板、半導體產業的產能稼動率今年下半將會略有回升，但仍宜控制在80%左右的相對合理水準。

群智諮詢報告指出，面板廠和半導體廠今年將持續控制產能稼動率，尤其以面板廠更為明顯，但預期2023年全年，全球半導體晶圓廠的稼動預將下調至約75%。

以2001年來看，群智諮詢表示，面板業的產量成長速度高於半導體產業，在2019年至2011年，面板出貨量成長主要靠電視面板帶動，主因其尺寸較大，可帶動整體出貨面積成長。

群智諮詢說明，雖然2021年半導體業的出貨動能不如面板業顯著。但是目前面板業出貨成長卻不如半導體業。

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另外，面板廠從2022年第2季開始逐漸下修稼動率，目前約在7成以內，半導體業下修產能稼動率比面板業延遲約2至3季，也就是說從2022年第4季才見半導體廠開始下調稼動率，預期下調過程會一直持續到2023年第3季。因此，在正常的淡旺季中，2023年下半年是一個需求持穩的階段。

不過，群智諮詢認為，2023年整體科技產業偏弱的情況下，面板廠、半導體廠都需要控制稼動率。（編輯：楊凱翔）1120202