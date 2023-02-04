工業局助攻機械業智慧升級 富強鑫切入NIKE供應鏈

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（中央社記者曾智怡台北4日電）經濟部工業局自109年起推動「智慧機械產業智慧升級計畫」，至去年底共輔導補助33家業者，通過國際客戶驗證，切入歐美日與新南向國家航太、半導體、醫療等高階製造供應鏈，新增訂單達新台幣30億元。

其中，富強鑫公司也透過這項計畫全面整合智慧化技術，順利通過NIKE產線驗證，取得上億元訂單。

工業局今天透過新聞稿表示，亮點案例中，富強鑫公司在這項計畫資源支持下，成功開發運動鞋底塑膠射出成型的智慧製造解決方案，切入NIKE的國際供應鏈，協助全球最大鞋廠，在疫情及烏俄戰爭的外部考驗下，打造能夠少量多樣的客製化產線，維持全球最大運動鞋品牌的領先地位。

工業局表示，富強鑫公司是台灣塑膠射出機的領導廠商，在本計畫中整合產線通訊協定，將設備聯網化，有效運用戰情系統，遠端即時監控製程；透過感測器擷取資訊，應用大數據分析及AI預診模組，即時診斷，預先排除異常，提高產能；建置供應鏈廠商整合平台，對接生產參數，達成製程履歷溯源，穩定生產品質。

不只如此，富強鑫公司運用雲端應用服務，主動監控設備及零組件，診斷異常與維護，提升遠端支援服務效能；並將業界獨步的微發泡關鍵技術導入塑膠射出製程，實現產製優質球鞋所需具有的輕量化、高彈性與低變型。

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工業局指出，富強鑫公司以強化高階智慧製造能量、擴展跨域智慧服務面向，精準提供整體解決方案，通過國際級客戶產線驗證，成功迎合客製化國際主流。

富強鑫公司執行長王俊賢感謝政府運用計畫資源，協助富強鑫通過國際客戶嚴格的β site驗證，同時獲得業界肯定，並再成功輸出數10台智慧化設備，銷售額已達2億元，也擴大與客戶合作機會，預估3年後的銷售額，將向上攀升超過25億元以上。（編輯：郭無患）1120204