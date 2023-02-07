土耳其強震 允強：當地工廠營運不受影響

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（中央社記者賴言曦台北7日電）土耳其南部與敘利亞接壤的地區發生芮氏規模7.8強震，投資當地的不鏽鋼管板加工廠允強表示，土耳其廠距災區有1000多公里遠，營運方面未受影響。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前已造成土敘兩國5000多棟建築物倒塌，還有超過3000人死亡。

允強回應中央社記者詢問時表示，土耳其廠鄰近伊斯坦堡，距離發生地震的地區約1000多公里遠，因此災情並未影響到土耳其廠營運，但身為在當地投資的廠商，會配合當地需求，提供必要協助。

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允強土耳其廠瞄準歐盟市場，先前進行擴廠拉升產能，並增加生產品項，預計今年首季產量可達5500公噸，貢獻營收。

對於不鏽鋼後市，允強認為，不鏽鋼需求去年第4季起就有回升，最差時機已經過去，今年上半年表現會比去年下半年好。目前3大影響市場的因素中，中國已解封，美國通膨也趨緩，只剩俄烏戰爭對歐盟的影響持續發酵，因此市況何時能恢復到從前水準，仍有待觀察。（編輯：楊凱翔）1120207