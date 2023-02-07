歐盟CBAM管制列螺絲扣件 經部助業者因應申報要求

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（中央社記者曾智怡台北7日電）歐盟碳邊境調整機制（CBAM）預計10月試行，列管產品涵蓋螺絲扣件產品。經濟部和台灣螺絲工業同業公會今天舉行扣件產業低碳轉型推動說明會，聚焦CBAM初步規範、碳盤查、減碳作法等，協助扣件產業提升國際競爭力。

經濟部工業局今天和金屬工業研究發展中心、台灣經濟研究院及台灣螺絲工業同業公會辦理「扣件產業低碳轉型推動說明會」，聚焦說明歐盟CBAM初步規範、扣件業碳盤查、淨零減碳作法及對應政府資源，共400多名業者線上線下參與。

工業局透過新聞稿指出，台灣是扣件生產大國，在國際許多產業供應鏈占據重要地位，2021年外銷扣件金額約新台幣1663億元，外銷重量約161萬公噸，其中，外銷歐盟約47萬公噸，占整體外銷29%，顯示歐盟為重要扣件出口市場。

經濟部次長林全能表示，台灣扣件產品3成出口到歐盟，透過這場說明讓大家了解歐盟CBAM規範及產業因應作法，中鋼公司、金屬中心都具備專業技術及經驗，經濟部工業局也已整合資源，協助產業做好準備，讓CBAM不是危機而是轉機，藉此提升扣件產業國際競爭力。

台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉指出，低碳轉型是趨勢，經濟部及中鋼公司很早就開始提醒，更在去年10月簽署金屬產業跨域綠色製造合作聯盟MOU，整合落實金屬產業低碳轉型；螺絲公會也已請中鋼跟金屬中心幫助扣件產業，需提前準備，才能因應歐盟CBAM申報要求。

金屬中心副處長趙家緯、吳永成分別在說明會中針對扣件產業淨零減碳作法，及後續如何依循經濟部「以大帶小」政策，協助扣件產業結合供應鏈建立碳盤查、分析減碳熱點能量，並媒合專家導入技術減碳，以建構產業鏈建構減碳能力。

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工業局長連錦漳表示，將請金屬中心協助產業盤點，工業局將投入經費，推動產業低碳化及智慧化；人才培訓部分，從高階經理人到基層人員範圍皆有，呼籲企業多多運用，「先把基本功做好」。

根據統計，目前已有224案金屬業者結合學研單位，爭取經濟部工業局碳盤查資源，其中包含35家扣件相關業者；經濟部已委由金屬工中心成立金屬產業減碳服務團，未來將在碳排查、碳查證、技術升級、政府輔導補助資源及人才培育等，扮演單一服務窗口。（編輯：林淑媛）1120207