康舒1月營收年減13% 光寶科下滑逾2成

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）電源供應器廠1月營收受到工作天數減少影響，較去年同期下滑。康舒1月營收新台幣17.96億元，年減13.9%，不過月增2.75%。光寶科年減22%、月減15%。群電也年減26.8%。

康舒表示，受今年度農曆新年假期提前，工作天數減少影響，1月營收年減逾1成，但較去年12月小幅增加，主要受惠新事業及企業用電源需求成長。

康舒表示，消費用電源1月營收占比50%，受整體消費性電子市場需求相對疲軟、工作天數較短，消費用電源營收較去年同期衰退。企業用電源1月營收占比41%，受惠於伺服器、燃料電池、網通設備、智慧電網等產品線出貨穩健，儘管1月工作天數減少，企業用電源營收仍較去年同期成長。

另外，康舒在新事業1月營收占比5%；在電動車產品持續出貨帶動下，營收較去年同期成長近3成。

觀察各部門表現，光寶科表示，光電部門1月營收占整體23%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定；電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS（先進駕駛輔助系統）攝影模組等汽車電子應用出貨穩定成長。

光寶科指出，雲端及物聯網部門營收占整體32%；其中雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備市場需求穩定。

資訊及消費性電子部門營收占比達45%；其中產品組合持續優化、以及高階電源供應器出貨穩定。（編輯：楊蘭軒）1120209