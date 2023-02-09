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台積電收平盤 台股小跌19點失守15600點

2023/2/9 14:41
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（中央社記者潘智義台北9日電）美股主要指數8日齊跌，科技股重挫。台股今天開低，盤中跌勢收斂，終場台積電收平盤，台股加權指數下跌19.46點，跌破15600點。

加權指數終場收在15598.71點，小跌19.46點，跌幅0.12%，成交值新台幣2104.8億元，8大類股僅食品類股小漲。

權值王台積電2奈米廠所在的中科台中園區二期擴建日前通過環評，今天盤中股價下挫，終場收在540元平盤；蘋果光學鏡頭供應商大立光收2210元，下挫1.12%；鴻海收101元，小漲0.5%。

友達8日法說會公布，去年全年歸屬母公司業主淨損211億元，基本每股損失2.39元，今天收在17.65元，小跌0.28%。

擁人工智慧題材的IC設計廠創意盤中一度大漲6.81%，但終場收在920元，小跌0.54%。

群益投顧副總裁曾炎裕接受電訪表示，台股農曆年開紅盤當天收盤來到15493.82點，之後迅速突破15600點，但近期指數多在15600點上下，呈現震盪盤堅格局。

曾炎裕指出，現階段以具題材個股較有表現空間，如當紅的人工智慧（AI）、節能議題都可留意；關乎外資動向的美元指數也是重要指標。（編輯：楊蘭軒）1120209

#曾炎裕
#台積電2奈米廠
#台股
曾炎裕
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