八貫去年每股賺7.34元 每股擬配現金股利5.4元

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（中央社記者賴言曦台北9日電）熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品廠八貫今天公告，2022年稅後淨利新台幣5億元創下新高，年增87.6%，每股稅後淨利7.34元；董事會通過每股擬配發現金股利5.4元，配發率73.6%。

八貫2022年營收25.9億元，營業淨利5.5億元，年增率分別為25.2%及74.8%，同創新高；3大獲利指標毛利率29%、營益率21%與稅後淨利率20%，呈現3率3升。

八貫表示，董事會通過2022年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利5.4元，配發率73.6%；以八貫今天收盤價142元計算，現金殖利率為3.8%。

展望後市，八貫表示，國際觀光需求谷底回升，帶動航空班次需求增溫，再加上中國去年第4季解封，預料將推升全球航空客運新機需求持續成長；尤其八貫身為全球唯二航太逃生滑梯布料供應商，在市占率與基期仍低的情況下，預估今年航太救生產品線可保持快速成長表現。

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另外，新產品防彈背心外罩訂單總量達百萬碼，可出貨至2024年第1季，為營收挹注貢獻；醫療產品線則將持續受惠疫情推動歐美提升醫療病床數的趨勢。

八貫表示，目前在手訂單能見度仍樂觀，年後也有不少客戶陸續來訪，雖然戶外休閒需求前景尚未明朗，但醫療、航太救生、軍工都較過去攀升，未來將在戶外、醫療與航太救生3大產品線外，持續開發更多新產品應用，以期增加產品組合廣度。（編輯：張良知）1120209