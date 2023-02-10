矽品攜工研院 打造自主移動機器人技術標準

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體封測大廠日月光投控旗下矽品精密今天表示，攜手工研院導入智慧製造經驗，協助打造業界共通的自主移動機器人聯盟（AMRA）技術標準。

2020年10月工研院攜手AMR（Autonomous Mobile Robot）和AGV（Automated Guided Vehicle）業者，共同創立自主移動機器人聯盟（AMRA），推動由業者主導的自主移動機器人產業共通技術標準。

矽品精密今天透過新聞稿指出，從2018年起就積極投入AMR自主移動機器人在半導體封裝智慧製造產線，已累積超過數十萬小時的維運實績，矽品是首家採用AMRA技術標準的半導體封測業者，2022年9月獲邀成為第1個半導體封測業使用者代表、參與AMRA技術委員會，共同訂定AMR技術標準。

矽品表示，考量未來戰略性封測規劃，轉型智造工廠，建立自主移動機器人產業共通技術標準，善用升級舊生產場域成為關燈工廠。

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矽品智慧製造資深處長徐翊指出，矽品智慧製造專家與工研院和業界專家共同定義指標與量測方式，期間矽品提供自身多年操作與多種製程作業應用的AMR實作經驗，包括各式Carrier載具搬運與生產環境，拉近開發商與使用者的距離，打造端到端的技術規範。

矽品表示，AMRA技術標準應用在車用、消費性電子與人工智慧等晶片封裝測試，降低數百噸生產貨物搬運、提升效率與減少人工搬運風險，矽品也攜手工研院導入智慧製造經驗，協助打造供業界可精準實行的AMRA技術標準。（編輯：潘羿菁）1120210