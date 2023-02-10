Touch Taiwan智慧顯示展4月登場 聚焦智慧座艙商機

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（中央社記者潘智義台北10日電）Touch Taiwan智慧顯示展即將在4月登場，台灣顯示器產業聯合總會今天表示，這次展會將鎖定智慧座艙為車用顯示應用商機。

台灣顯示器產業聯合總會發布新聞稿指出，近年環保意識及綠色新能源意識抬頭，帶動電動車、自駕車快速發展，數位化的儀表板將逐漸替代傳統指針型儀表板，成為智慧座艙內的標準配備。

另外，智慧座艙不斷推陳出新，透過人機互動及情景感知能力提升駕駛的安全及體驗，未來的汽車座艙將伴隨著自動駕駛程度提升，有更多樣化運用場景。

台灣顯示器產業聯合總會指出，近年消費者更追求乘車時的娛樂及智慧化服務需求，讓駕駛操作與車內娛樂體驗再進化，因此也大幅提升車用顯示器需求。

研調機構集邦科技2022全球車用產品趨勢與區域市場分析報告顯示，2022年車用面板出貨將達1.85億片，車用顯示朝向1.5公尺寬度全車顯示、異形化、透明顯示、高解析度（250 ppi）趨勢，加上高動態對比（HDR）、區域調光、廣色域等需求，車用顯示面板出貨將於2026年達到2.41億片，2022至2026年複合成長率為7%。

今年美國消費性電子展（CES），BMW發表新一代抬頭顯示技術，為2025年推出的新世代電動車做預覽，BMW採用全景式抬頭顯示器，取代傳統中控大螢幕的設計走向，駕駛無需低頭便能獲得車輛資訊，讓智慧指引更加全方位和安全。

賓士（Mercedes-Benz）也推出多樣數位創新應用，從人工智慧（AI）輔助功能帶給駕駛更多元的沉浸式體驗，克萊斯勒（Chrysler）推出Smart Cockpit技術，這項技術結合人工智慧，可隨著時間的推移了解駕駛的習慣，並適應預測性的變化並不斷進步。

因此，未來汽車將帶給消費者更多元的選擇，智慧座艙將帶給人們最便利、安全舒適的駕車體驗。

Touch Taiwan 2023系列展將在4月19日至21日於台北南港展覽館1館4樓展出，智慧座艙與Micro LED/ mini-LED的關鍵技術搭配，將會是展覽一大亮點。（編輯：潘羿菁）1120210