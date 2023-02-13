瑩碩海外藥證進入收割期 今年營運審慎樂觀

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）新劑型技術開發商瑩碩生技董事長王建治表示，海外布局將進入領證關鍵年，可望挹注海外收入貢獻；加上子公司業績動能暢旺，去年下半年營運回溫，樂觀看待今年營運將重返疫情前水準，規劃明年送件申請上櫃。

螢碩表示，去年受到疫情影響上半年表現相對疲弱，下半年顯著回溫，帶動去年合併營收達新台幣8.64億元，年增4.38%。隨著各國解封，今年營運將明顯優於去年，憂鬱症藥有望在今年第1季拿到大陸藥證，第2季開始出貨。

王建治表示，因應近年外在大環境的變化，逐步調整集團經營策略，一方面加速投入研發，推進旗下特殊劑型平台的藥物開發、授權與取證；一方面採取同業合作，透過資源整合及活化利用，開創新商機共享綜效。此外，子公司歐帕、泰和碩也分別根據客戶與終端市場需求，進行產能規劃與產品組合優化的調整。

展望今年，王建治表示，海外布局將進入領證關鍵年，將強化海外業務拓展、提升海外收入貢獻；並持續結盟同業、擴大營運規模，加上子公司的業績挹注，樂觀看待全年營運表現。

瑩碩總經理顏麟權進一步表示，瑩碩的腎臟科用藥去年底在泰國、菲律賓領證，今年將安排出貨；另預計將有6個品項會在台灣、中國、東南亞等地陸續取證上市。此外，在日、韓兩地也分別有4個、2個受託開發案洽談中。瑩碩今年業務重心將放在中、日、韓的特殊劑型市場。

顏麟權表示，憂鬱症的精神科用藥，有機會拿下中國一致性評價的首張學名藥證。瑩碩指出，同成分藥品在中國市場目前僅有一個競品已上市，合計一年銷售額約人民幣1億元，順利上市將為營運增添新動能。

顏麟權表示，醫藥產品有剛性需求支撐，不易受景氣循環影響；瑩碩已走過營運谷底，海外藥證進入成果收割期，今年營運展望審慎樂觀。（編輯：張良知）1120213