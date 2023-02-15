櫃買中心2023年海外招商首站前進馬來西亞泰國

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）櫃買中心為配合政府新南向政策，持續推動東南亞企業來台上櫃，疫後邊境管制鬆綁，睽違3年的海外招商首站，選擇與台灣經貿關係往來密切的馬來西亞及泰國，吸引近60家當地企業參與。

櫃買中心表示，10日已經與安侯建業聯合會計師事務所及第一金證券於馬來西亞檳城州共同舉辦「檳城華商交流會」，緊接著又於14日與安侯建業聯合會計師事務所於泰國曼谷市舉辦「泰國台商交流晚宴」，總計有近60家當地企業熱烈參與，產業涵蓋人力仲介、百貨零售、鋼鐵及電動車電池等。

櫃買指出，近年來，由於美中貿易戰及中國大陸施行嚴格防疫政策的影響，具人口紅利、土地成本與貿易協定優勢的東協國家成為企業投資發展的重點地區，許多產業積極至東南亞布局設廠或投資，台商在馬來西亞及泰國布局已久，泰國台商數超過5000家，成為台商數第二多國家。

櫃買中心董事長陳永誠表示，國際經貿局勢近來受美中貿易戰及地緣政治變化的衝擊，東南亞地區以外銷出口為主相關產業鏈有機會取代中國製造而受惠，台商強化自身競爭力，最有效的方法之一，即是透過台灣資本市場借力使力，籌措充裕資金進行產業轉型升級。

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櫃買市場相較於亞洲其他鄰近證券市場，具有合理的本益比、合理的周轉率及再募資（SPO）市場接受度高等特色。

駐泰國台北經濟文化辦事處代表莊碩漢表示，近年因美中貿易戰、俄烏戰爭、美國升息等因素，許多企業紛紛轉赴新南向國家投資，泰國相較於其他東南亞國家，政治及經濟更為穩定，泰國政府多項促進經濟的措施，包含鴻海也在2022年11月赴泰國設廠，為未來電動車廠布局。（編輯：郭無患）1120215