國泰永續高股息ETF除息熱 規模突破1600億

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）今天除息的國泰永續高股息ETF，昨天爆出掛牌上市以來最大量能，成交量衝破19.7萬張，推升資產規模首次超過新台幣1600億元。今天除息首日開高上漲逾1%，朝填息之路邁進。

國泰永續高股息今天除息，每單位配息0.27元，除息開盤參考價為16.89元，午盤截至12時30分止，量能已衝破11.7萬張，人氣續旺，漲幅逾1%。

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國泰投信表示，根據台灣集中保管結算所資料，截至2月10日，00878受益人數已超過84萬人，同時也伴隨昨天的大量，一舉推升其資產規模首次超過新台幣1600億元，成為近來熱門的「存股型」高股息ETF，續居目前台灣最大的ESG主題基金。

法人表示，由00878的熱絡情況，顯示出投資人存股領息偏好，不過在經歷了去年快速升息後，美國通膨數據已從去年高點開始出現下降趨勢，Fed升息腳步也開始放緩從一次升3碼到一次只升1碼，顯示今年中Fed有機會停止升息，而隨著指標利率的上揚，推升多數債券品種的殖利率來到相對高檔，「股債雙存」逐步成為今年趨勢。（編輯：黃國倫）1120216