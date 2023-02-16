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限縮獨董召集股東會權限 金管會推3大優先法案

2023/2/16 20:37
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（中央社記者謝方娪台北16日電）立法院新會期17日開議，金管會將推動證交法及投信投顧法修正案等3大優先法案，包括大量持股申報及公告門檻自10%降至5%、限縮個別獨董召集股東會權力並爭取開放REITs採基金架構發行。

立法院新會期即將開議，金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會表示，此次共有3大優先法案，第一是證交法第43條之1、第178條之1、第183條修正草案。

修法內容主要為使公司股權重大異動資訊可即時並充分公開，金管會將大量持股申報及公告門檻由現行10%下調為5%，並給予1年緩衝期，明定修正條文自公布後1年施行；同時，金管會提高證券商違規罰鍰上限，自新台幣480萬元調高至600萬元。

高晶萍指出，此修正草案已在2022年12月22日送至立法院，目前在立法院財政委員會等待審查。

第二是證交法第14條之4、第14條之5、第178條修正草案，金管會擬將個別獨立董事股東會召集權、對董事提訴訟、董事為自己與公司交易時代表公司權等3大事項移交審計委員會採合議制進行。

第三是投信投顧法部分條文修正草案，金管會新增不動產投資信託基金（REITs）相關規定，開放REITs採基金架構發行，採取雙軌併行制，讓業者營運更具彈性。

高晶萍表示，限縮個別獨董權力的證交法修正草案及投信投顧法修正案，目前均在行政院審查中。（編輯：張均懋）1120216

#金管會證期局
#高晶萍
#立法院財政委員會
高晶萍
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