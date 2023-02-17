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離岸風電區塊開發行政契約將出爐 CIP籲經部加速公告

2023/2/17 17:54
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（中央社記者曾智怡台北17日電）經濟部近期將公告離岸風電區塊開發首期行政契約定版，哥本哈根基礎建設基金（CIP）董事總經理許乃文指出，目前備用容量定義仍不清楚、加強電力網費用亦同，盼經濟部儘速公布，才有利後續簽訂購售電合約（CPPA）及行政契約。

區塊開發首期行政契約定版預計2月出爐，許乃文今天接受媒體訪問表示，持續與政府溝通，但似乎修改空間不大；她強調，目前備用容量定義仍不清楚、加強電力網費用亦同，卻都是龐大費用，牽涉資本支出，希望政府加速公布確定版本。

許乃文說，公司歷經近兩年採購備標，資本支出明確，但尚有外部成本要考量，如備用容量、加強電力網費用等；和CPPA買家議約時，有些買家願意分攤這些費用，但仍須了解實際費用多寡才能繼續前進，畢竟一定是先簽CPPA，才能簽署行政契約。

她說明，因CPPA是財務模型重點，需底定CPPA買家，才能負責任簽訂行政契約、繳交履約保證金，呼籲政府在3月以前「給一個白紙黑字」。

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不過，許乃文強調維持正面態度，過程中感受到集體議約、公私協力精神，雙方持續協商、各退一步、慢慢前進，相信產生的良性衝突都是必經之路。

離岸風電第三階段區塊開發選商結果去年底出爐，行政契約草案也在今年1月公布，經開發商與經濟部協調，將延後相關時程，能源局預計2月公布正式行政契約後，給予2個月的作業時程，開發商最晚需在5月底前簽署行政契約、並繳交履約保證金。（編輯：林淑媛）1120217

#許乃文
#經濟部
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