內政部推房貸補貼 房仲：台北這3區屋主有機會

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（中央社記者潘智義台北17日電）內政部祭出房貸補貼，台灣房屋統計聯徵中心2022年資料，前3季授信額度符合標準的路段，集中在萬華、中山和北投三區，其中民生東路一段連3季榜上有名。

台灣房屋發布新聞稿指出，內政部的房貸補貼條件，除家庭年收入新台幣120萬元以下之外，還設定貸款金額門檻，以台北市來說，原始核貸金額需在850萬元以下，集中在上述3區，顯示這些路段具備較多低總價物件，屋主較有機會順利申請到房貸補貼。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，符合條件中申貸樣本最多的林森北路，路段平均單價約60萬元，而連3季都出現的民生東路一段，平均單價也約62萬元左右，兩路段均屬中山區的晶華欣欣商圈一帶，商業發達，不乏20坪以內的電梯套房或小兩房產品，不過屋齡可能都將近40年左右，依環境條件來看，應是單身型屋主居多，較易符合房貸補貼的門檻。

此外，北投溫泉路也連2季符合上述條件，主要是當地有不少溫泉套房產品，平均單價36至40萬元之間，屋齡也在30年以上，不過這類物件多屬度假或置產型產品，首購的比例並不大。南港研究院路二段因為區段靠近汐止，平均單價約40萬元，以公寓產品居多，坪數較大，比較符合小資家庭的空間需求。

唯一上榜蛋黃區，是中正區的中華路二段，其實也很接近萬華，當地有較多老國宅及套房產品供給。

張旭嵐指出，符合貸款門檻的物件，若非蛋黃區的「資深小宅」，要不就是蛋白區的老公寓，且台北市房價高，家庭年收入低於120萬元還能勇敢買房的民眾，確實相當有限。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，內政部提出「原始核貸金額」台北市在850萬元以下，並以7成核定金額推算，總價上限大約1200萬元，不過依照申請人和屋況，貸款成數有可能到8成，想知道是否符合標準，應先確認銀行貸款金額是否為850萬元以下，而非以總價來檢視。

張菱育說明，由於補貼政策僅限「既有貸款戶」，且補貼資格基準日為2023年2月28日，由於銀行申貸的行政流程耗時，大多都要1個月以上，所以現在才要購屋的新貸戶，或尚未交屋申貸的預售屋買家，並非補貼對象。

不過，對於已在進行核貸的案件，民眾可向銀行了解進度，若能加快核貸速度，還有機會搭上房貸補貼的末班車。（編輯：張均懋）1120217