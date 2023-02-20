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Microchip擴碳化矽8吋晶圓廠 拚第三代半導體

2023/2/20 11:53
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）半導體商Microchip今天宣布，規劃投資8.8億美元設立8吋晶圓廠，擴大在美國科羅拉多州的碳化矽（SiC）和矽晶片產能，強化車用、航太及國防等應用所需第三代半導體。

Microchip今天透過新聞稿指出，擴建計畫包括開發和升級占地50英畝、58萬平方英尺的科羅拉多斯普林斯廠區，增加應用在汽車、智慧移動、電網基礎設施、綠色能源以及航太和國防應用的碳化矽製造。

Microchip總裁暨執行長莫西（Ganesh Moorthy）表示，Microchip與科羅拉多斯普林斯市（City of Colorado Springs）與州政府的合作歷史悠久，他指出，美國晶片與科學法案（CHIPS and Science Act）的投資稅收抵免，對Microchip業務有正面影響，Microchip正積極為幾座半導體工廠尋求產能擴張補助金，包括科羅拉多斯普林斯工廠在內。

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Microchip指出，科羅拉多斯普林斯區目前擁有850多名員工，主要生產6吋晶圓晶片。Microchip正在建置的將是8吋晶圓製造設施，可大幅增加生產晶片數量，新廠預計新增400個工作機會，範圍從生產專家到設備採購和管理、製程控制和測試工程方面的技術職位。

Microchip類比事業部資深副總裁西蒙西（Rich Simoncic）指出，Microchip在碳化矽領域投資超過20年，科羅拉多新廠是生產碳化矽技術不可或缺的一部分。（編輯：潘羿菁）1120220

#Microchip
#科羅拉多斯普林斯廠區
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