和大嘉義五廠首期工程上梁 第4季投產攻電動皮卡應用

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）汽車傳動系統製造廠和大嘉義五廠新建廠房第一期工程今天舉行上梁典禮，預計第3季設備安裝，第4季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，挹注未來電動皮卡、電動洲際卡車及自動駕駛配送車隊等應用營運成長動能。

和大今天透過新聞稿指出，嘉義五廠新建工程總占地1萬4193坪，預計興建建築面積8185坪，總樓地板面積9718坪，規劃金屬科技廠及精密AI廠使用，第一期工程金屬科技廠今天上梁。

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和大表示，近年積極布局嘉義縣大埔美精密園區，目前已完成嘉義一廠、嘉義二廠及嘉義三廠廠房興建案，土地面積2萬3099坪，建築面積2萬2710坪，已建置18條自動化產線，創造超過300人就業機會，今年嘉義廠目標每月營收貢獻超過新台幣3億元。

和大指出，響應政府再生能源政策，和大包括台中或嘉義各廠屋頂，均建置足量的太陽能發電系統，未來嘉義五廠也將結合在地綠能團隊，共同建置總發電量超過3MW的太陽能發電系統，落實綠色工廠設計的理念。（編輯：林興盟）1120220