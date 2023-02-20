大同：太陽能客戶青睞 去年非晶質變壓器訂單增6成

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（中央社記者潘智義台北20日電）大同公司今天表示，生產高效節能非晶質變壓器，因耗能僅為傳統矽鋼片的25%，大受太陽能發電與儲能案場客戶青睞，去年訂單暴增，較前年大幅躍升約6成。

大同發布新聞稿指出，為降低電能效率損失，台電針對交易平台的儲能案，建議優先採用高節能的非晶質變壓器，使2022年起大同的非晶質變壓器出貨大放異彩，出貨量大豐收的狀況並可望延續至今年。

大同解釋，受太陽能案場與儲能客戶採用，高效節能非晶質變壓器在2022年起訂單遽增，且漲勢可望延續至2023年，目前在手訂單已成長15%，全年將以成長40%為目標，可望寫下該項產品連續兩年高成長新紀錄。

大同說明，高效節能的非晶質變壓器，製造上採用非晶質鐵心，其鐵損損失遠低於以傳統矽鋼片製造的變壓器約7至8成，在待機時可達到減少75%的耗能，因此特別適合運用在非24小時運轉的工廠、太陽能電廠及儲能廠等使用。

大同以去年前3季非晶質變壓器出貨量估算，大同每年為客戶節省96.5萬度電，減排二氧化碳約492.5噸。

以太陽能電廠與儲能廠為例，大同說明，白天太陽能電廠全載運轉，當夜晚沒有太陽時，只需維持基本運作，在無負載情況下，使用非晶質變壓器即可省下75%耗能，為客戶節省更多能源，並為太陽能電廠及儲能廠創造更高的節電與儲電效果。（編輯：蘇志宗）1120220