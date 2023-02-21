鐳洋打造太空研發中心 鎖定立方衛星商機

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（中央社記者潘智義桃園21日電）近年積極布局太空產業鏈的鐳洋科技今天正式啟用太空研發中心，盼深化國內自製立方衛星產業鏈，與中央大學攜手打造「立方衛星整測實驗室」，搶攻太空兆元商機。

鐳洋科技於去年底獲選國家太空中心「新創追星計畫」，取得3U通訊立方衛星研發案，可望在今年底實現台灣自製立方衛星的願景。

鐳洋科技董事長王奕翔在啟用典禮表示，台廠在印刷電路板（PCB）、衛星天線、航太零組件上占有一定優勢，技術能力不輸國外廠商，是歐美大廠極力接洽的對象，期望透過整測實驗室的啟用，深化國內自製立方衛星產業鏈間的合作。

國立中央大學校長周景揚指出，太空領域重要性與日俱增，從產業來看，熱門的6G、低軌衛星都與太空有關；太空科學是中央大學相當重要的研究領域，期望透過產官學間的緊密合作，加速國內精進自行研發能力及發射衛星酬載與立方衛星。

國立中央大學太空科學與工程學系主任趙吉光預期，未來衛星發射價格只會愈來愈低，甚至就像從台灣把貨物空運到美國的價格，企業不必花大成本投入火箭製造、發射產業，但台灣在這方面的技術實力仍須培養。

不過，趙吉光強調，立方衛星成本相對低很多，是台灣業者、太空系師生可以「玩得起」的衛星，製造成本約新台幣2000萬元以內，加計發射成本約800萬至900萬元。

國家太空中心副主任余憲政表示，國家太空中心成立30多年都是自己默默在做，現在總算等到產業界投入太空領域，低軌衛星帶給全球太空事業衝擊，也帶來商機，外國大廠即曾透過太空中心找尋台灣合作伙伴。

鐳洋科技技術長周瑞宏指出，鐳洋與中央大學合作打造的「立方衛星整測實驗室」，具備千級無塵室規格，能保持室內溫濕度、潔淨度及環境壓力，使衛星處於最佳組裝狀態。

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鐳洋科技為天線設計及射頻測試廠商，專注開發低軌衛星地面接收站與通訊酬載系統的陣列天線，具備自動化陣列天線校正演算法，能快速校驗陣列天線特性。於2021年榮獲經濟部工業局B5G主題式研發計畫，偕同明泰、台燿、金像電，以聯盟形式共同爭取國際訂單。

根據Allied Market Research近期發布的立方衛星（CubeSat）市場報告指出，2019年全球CubeSat市值為2.1億美元，預計2027年將上看4.9億美元，年複合成長率（CAGR）超過15%。（編輯：潘羿菁）1120221