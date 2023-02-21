經部：通過TIPS智財管理驗證企業創高 助鞏固競爭力

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）政府部會協力推動之下，企業對智財的重視及機制愈來愈成熟，經濟部今天表示，111年度通過「台灣智慧財產管理制度」（TIPS）驗證的企業達79家，創下歷年新高。

經濟部工業局自96年起，委由資策會科技法律研究所創意智財中心推動與執行「台灣智慧財產管理制度」（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS），持續協助企業依據智財管理需求、營運方向，階段性完善智財管理機制。

經濟部指出，111年度通過TIPS驗證的企業達79家，創下歷年新高，今天也由工業局局長連錦漳頒證給予通過驗證的企業，表揚企業發揮智財防禦力、鞏固產業核心競爭力。

經濟部表示，108年底工業局與金管會證期局合作將智財管理納入「公司治理評鑑」指標項目，促成多元產業對於智財的重視，提高投入並落實智財管理的動機，推動至今已滿3週年，達到上百家企業申請TIPS驗證；在通過TIPS驗證企業中，超過7成是上市櫃企業，而連續8屆公司治理評鑑的前5%的企業，也有近5成持續落實TIPS管理制度運作，顯見穩固的智財管理機制是保護企業競爭力與展現公司治理績效的基礎。

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元大金控今天也發布新聞稿表示，元大金控集團持續深化智財管理與布局，5大子公司皆通過TIPS A級驗證，是最多子公司通過驗證的金控業者。

經濟部指出，未來工業局將續與跨部會合作，並依企業需求從兩方面精進智財管理，一是將智財管理納入ESG的經營環境，運用智財協助企業的永續發展，二是導入創新管理模式，精進與優化智財管理效能，希望引領企業善用智財管理、邁向永續發展。（編輯：趙蔚蘭）1120221