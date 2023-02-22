耕興擬每股配現金11元及股票0.5元 德律配息4.5元

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（中央社記者張建中新竹22日電）測試驗證服務廠耕興與檢測設備廠德律去年營收與獲利同創新高，耕興每股純益新台幣15.85元，每股配發11元現金及0.5元股票股利；德律每股純益8.13元，每股配發4.5元現金股利。

受惠高階手機與網通檢測需求暢旺，耕興去年總營收首度突破50億元關卡，達50.15億元，年增16.07%，歸屬母公司淨利15.37億元，年增43.95%，每股純益15.85元。

耕興董事會決議去年度盈餘每股配發11元現金股利及0.5元股票股利，合計配發11.5元股利。以今天收盤價257元計，現金殖利率約4.28%。

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展望今年，耕興表示，去年底已陸續接獲大廠毫米波智慧手機檢測訂單，預期可望持續挹注今年1月及2月營收；5G智慧手機功能性檢測業務將是業績更上層樓的動能。

德律則受惠伺服器市場需求強勁，相關網通產品銷售成長，帶動去年總營收攀高至67.08億元，稅後淨利19.21億元，每股純益8.13元；董事會決議每股配發4.5元現金股利，以今天收盤價63.5元計，殖利率逾7%。（編輯：張均懋）1120222