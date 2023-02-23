解封挹注健身產業 柏文轉盈今年增8據點

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（中央社記者江明晏台北23日電）解封效益為健身產業重新注入生機，柏文去年合併稅後淨利0.72億元，每股稅後盈餘0.95元，較2021年轉虧為盈，今年估計至少再增加8處新據點，持續衝刺今年營收成長。

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柏文公布財報，去年合併營收新台幣36.06億元，年增38.39%，其中，受惠解封帶動「入會費收入」1.4億元，年增80.97%。去年合併營業毛利8.3億元，年增152.37%，毛利率23%，合併稅後淨利0.72億元，稅後淨利率2.01%，每股稅後盈餘0.95元，較2021年轉虧為盈。

截至1月底，「健身工廠」已於全台建置64處營運據點，柏文目前為國內唯一股票上市健身品牌，落實教育部訂定的健身中心與健身教練服務定型化契約相關規範，展望2023年，柏文至少再增加8處新據點，其中高雄市小港廠及新北市七張廠預計於今年3月開幕，今年第2季預計還有3家新廠館投入營運，持續衝刺今年營收成長。（編輯：楊凱翔）1120223