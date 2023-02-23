更多編輯台推薦新聞：
紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化
國際

紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彭博：中國政府要求國企停用全球四大會計師事務所
首頁 / 證券

解封挹注健身產業 柏文轉盈今年增8據點

2023/2/23 09:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）解封效益為健身產業重新注入生機，柏文去年合併稅後淨利0.72億元，每股稅後盈餘0.95元，較2021年轉虧為盈，今年估計至少再增加8處新據點，持續衝刺今年營收成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柏文公布財報，去年合併營收新台幣36.06億元，年增38.39%，其中，受惠解封帶動「入會費收入」1.4億元，年增80.97%。去年合併營業毛利8.3億元，年增152.37%，毛利率23%，合併稅後淨利0.72億元，稅後淨利率2.01%，每股稅後盈餘0.95元，較2021年轉虧為盈。

截至1月底，「健身工廠」已於全台建置64處營運據點，柏文目前為國內唯一股票上市健身品牌，落實教育部訂定的健身中心與健身教練服務定型化契約相關規範，展望2023年，柏文至少再增加8處新據點，其中高雄市小港廠及新北市七張廠預計於今年3月開幕，今年第2季預計還有3家新廠館投入營運，持續衝刺今年營收成長。（編輯：楊凱翔）1120223

#柏文
#教育部
#高雄市小港廠
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族