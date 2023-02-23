中鋼1月合併稅前淨損10.92億元 估國際鋼價易漲難跌

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（中央社記者賴言曦台北23日電）中鋼今天公布1月自結合併稅前淨損新台幣10.92億元，虧損幅度較去年12月收斂63%。展望後市，中鋼指出，各國指標鋼廠陸續開出漲盤，預期國際鋼價將呈現易漲難跌格局。

中鋼今年1月自結合併營收262.44億元、月減15%、年減34%；1月碳鋼銷售量為54萬8971公噸。

展望後市，中鋼認為，國際通膨降溫，俄烏戰爭對經濟負面影響收斂，致能源價格大幅回落，加速歐美經濟回穩向好，主要經濟體製造業景氣陸續重回擴張區間。

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另外，土耳其南部強震使當地主要鋼廠部分生產及運輸受阻，可能降低土耳其鋼材出口數量，並轉而優先供應災後重建需求，預期將帶動歐洲區用鋼需求，國際鋼市將進入第2季傳統旺季。

中鋼認為，目前國際鋼價U型反轉已進入上升通道，中國解封及歐美製造業景氣築底回升等利多，催動用鋼產業積極回補庫存，歐、美、亞各國指標鋼廠持續開出漲盤，預期國際鋼價將呈現易漲難跌格局，中鋼緊跟國際行情順勢溫和調漲，並預留後續成長動能。（編輯：楊蘭軒）1120223