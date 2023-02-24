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華新擬與丹麥NKT集團簽約 發展海底電纜事業

2023/2/24 17:06
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（中央社記者潘智義台北24日電）華新麗華今天董事會決議，積極參與能源轉型發展建設，投入海纜事業，向丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB取得風電應用的海底電纜相關專門技術授權與服務。

華新發布新聞稿指出，向丹麥NKT HV Cables AB取得技術，將強化海底電纜事業技術與產品發展，同步國際技術發展趨勢。

華新董事會並通過以新台幣27億元投資設立子公司華新能源電纜系統股份有限公司（華纜系統），持有其90%股權，並將與NKT簽署合資合約、技術服務合約，以及技術授權合約。

合約簽訂後，NKT將持有10%華纜系統公司股權，同時提供建設高雄港海底電纜廠所需技術服務。海纜廠將主要生產離岸風電市場所需高壓輸出電纜與中壓交流海纜，預計於2025年底試產，2027年開始營運。

華新說明，已具130年歷史的丹麥NKT為全球主要離岸電纜廠之一，擁有豐富長距離風場經驗，布纜裝載及海纜維護技術與能力，世界最大高壓測試實驗室，提供客製化整體解決方案。

華新麗華產品從風機電纜、陸纜，到此次投入海纜事業，領域含括配電到輸電，陸域到海洋，深耕離岸風電相關產業鏈，邁向綠色經濟。（編輯：林興盟）1120224

#丹麥NKT集團
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#華新麗華
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