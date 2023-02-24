房市買氣稍回籠 房仲業2月交易量爬升

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（中央社記者賴言曦台北24日電）4大房仲2月業績多數呈月增，房仲表示，部分賣家因買氣不佳，願讓價爭取成交機會，若買氣續緩，今年可望是近3年來最好議價的一年。

永慶房屋集團統計，年前觀望的房市買氣有回籠跡象，2月全台交易量較1月成長46%，但若與去年2月同期相比，全台房市交易量減少5%；另如果排除春節因素影響，將1、2月合併觀察，今年全台交易量較去年同期減少26%，其中新竹縣市、台中市量縮最為明顯，超過3成。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年長達10天農曆春節假期都落在1月，以房市交易來看，工作天數減少，勢必會影響房市量能，但今年2月交易量仍呈現年減狀況，顯示市況不如去年熱絡，充滿挑戰。

中信房屋統計，2月全台整體成交件數較1月成長40.5%，但累計前2個月交易量，全台年減27.6%。

中信房屋總經理張世宗說，目前物價位處高檔，房地產營建成本壓力持續，中古成屋賣方因預期通膨將使房價有撐，對價格有所堅持，而買方認知跌價才入手的心態濃厚，買賣雙方對市場價格認知產生落差，市場進入僵持期，去化天數拉長。

台灣房屋集團統計內部成交行情，今年前2月和去年同期相比，七大都會區整體交易量年增3.5%、成交價年增4.5%；七都中，除了雙北地區1、2月成交量較去年同期衰退外，其他地區皆成長，其中又新竹1、2月交易量成長8.5%居七都之冠，桃園則年增7.6%居次。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，年初受到農曆春節影響工作天數，交易波動較大，而今年由於預售市場受到平均地權條例過關影響，買氣降溫，尤其中南部等預售較熱的區域，自住族群轉向成屋市場，因此使得南部交易量增最為明顯。

住商機構企劃研究室統計旗下加盟店2月成交業績與1月相比，全台交易量減少45.5%，與去年同期相比量縮0.7%。綜觀六大都會區今年2月的業績表現，新北市2月成交量較1月成長最多，但年成長以台中市最大，至於過去買氣較熱絡的高雄市卻呈現量縮。

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨指出，面對2023年政經環境不穩，2月交易依舊不振，意味著只要價格不修正，交易量不容易擴大，後疫時代房價雖有通膨支撐，可是買盤猶豫，市場持續維持震盪，民眾購屋步調持續放緩，2023年可能將是近3年來最好議價的一年。

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信義房屋則統計全台主要都會區交易狀況，2月台北市交易以總價新台幣1000萬元至2500萬元交易量最多，新北市則是700萬元至2000萬交易最多，桃園、台中、台南、高雄則是總價700萬元到1500萬交易最多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，整體交易出現賣得更久、議價空間略增的現象，反映屋主出售一段時間後，發現真的買氣反應不佳，有些願意讓價爭取成交機會，不過價格尚未有明顯鬆動現象。（編輯：趙蔚蘭）1120224