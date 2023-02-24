密謀換子公司創投董事長？ 國票金：並非事實

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（中央社記者蘇思云台北24日電）前國票創投董事長陳冠如今天質疑國票金無預警撤換他，違反公司治理。國票金今天回應，沒有所謂會前會，金控對子公司經營負管理責任，多次督促未明顯改善，改派法人代表屬於業界常態，以利營運調整。

陳冠如今天在記者會上質疑，先前出國考察期間遭到密謀撤換，質疑國票金違反公司治理相關法令，將彙整資料，下週向金管會溝通。國票金董事魏憶龍也質疑，私下召開董事會前會討論子公司董事長人事案，不合法也不合規。

國票金今天透過新聞稿強調，外傳部份董事召開會前會的說法並非事實。重要議案如果需要向董事進行溝通，都會向所有董事通知召集，各相關單位或經營層，都從未通知或召開過所謂「董事會前會」。

國票金指出，如果有部份個別董事私下交換意見，公司無從規範，交換意見也不具法律效力，純屬意見交流。公司重要人事案都須提報董事會，由全體董事共同決議才有效力。

魏憶龍今天爆料提到有一個Line群組在約董事會前會，國票金回應，公司董事長、副董事長及總經理都無參與這個Line群組，如果有部份個別董事私下訊息通聯，都屬個人隱私自由及個人資料保護範圍，至於董事間電話互動也屬於個人意見自由表達範圍，公司沒有理由規範。

國票金總經理蘇松輝說明，子公司高階主管的績效評核，都按照負責事業經營成果，訂有績效評核指標，進行年度進行考核，考核結果除了提供受評單位申覆外，並提報經營發展委員會通過後，再提報董事會，程序嚴謹，同時參酌稽核報告及董事會意見，辦理高階主管調遷與任免。

國票金指出，國票金去年獲利大幅衰減，其中創投子公司111年呈現重大虧損，影響財務健全，針對曝險管理及財務紀律等問題，金控內部稽核多次提出缺失意見，部分獨立董事及法人董事都提出嚴肅檢討建議，要求金控應儘速督促改善，並採取積極措施，落實問責。

蘇松輝表示，金控對子公司經營負有管理責任，多次督促，尚未獲明顯改善，依據公司「關係企業年度經營績效評核辦法」第15條，對於所派任子公司董事的委任，可依法隨時改派。

蘇松輝表示，公司依內部評核程序，提請董事會決議通過改派法人代表，這項人事調任屬於金控業界常態。為調整營運方針，業務發展需改派董事代表人，以利調整營運結構及財務體質。

國票金表示，作為公開發行上市公司，有23萬名股東，旗下創投子公司為金控公司100%持有，並非特定股東所持有，對於特定董事對本案持不同意見，都予以尊重。（編輯：翟思嘉）1120224