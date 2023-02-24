富采李秉傑：微發光二極體最慢明年量產

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（中央社記者潘智義台北24日電）LED廠富采控股董事長李秉傑今天在法人說明會表示，因即將退休，今天應是最後一次主持富采法說會；具未來成長性的微發光二極體（Micro LED）產線最慢2024年一定會量產。

針對富采旗下子公司晶電生產LED晶片、隆達做LED模組封裝，晶成半導體則做磊晶與晶粒前後段加工，李秉傑指出，晶成的微發光二極體產線可能2023年量產，但晶電卻可能要等2024年量產，前者走客製化路線，後者屬大量生產，2029至2030年才是真正大量生產的時機。

富采規劃先鎖定6吋微發光二極體產品，初期年產品5000片（套）。

李秉傑解釋，富采旗下晶電製造發光極體，屬「發光」產品，轉投資鼎元（2426）則為「受光」產品，兩者正好互補。

除下一世代的顯示面板產品微發光二極體之外，他直言，現階段迷你發光二極體（Mini LED）背光源應用，在資訊電子產品並不看好，反而是車用顯示產品較有商機。

晶電董事長范進雍表示，去年第4季客戶積極調整庫存，影響延伸到今年第1季，加上中國去年第4季解封，確診人數大增，造成缺工，今年第1季又因農曆新年缺工，波及業績表現，但感測、植物照明事業卻有成長；預期今年第1季營運應會落底，第2季急單數量不多，目前已與客戶討論4月以後的需求。

范進雍直言，車用產品占比從以往的11%升至去年第4季的19%。

友達光電董事長彭双浪名列富采今年董事候選名單，加上友達昨天發布新聞指出，彭双浪專任董事長不再兼任執行長，市場傳出他可望出任富采董事長。

李秉傑坦言，今年65歲一定交棒，旗下隆達董事長蘇峰正也會一起退休。

富采統計，2022年淨利歸屬母公司業主新台幣3802.4萬元，基本每股盈餘0.05元。（編輯：張均懋）1120224