曾文生談電價調整：經濟、民生與物價找合理平衡點

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（中央社記者張璦台北25日電）電價費率審議委員會3月登場，經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，台電在穩定國內經濟、民生供應與物價指數扮演重要角色，電價並非漲不漲問題，而是找到合理平衡點，讓可負擔的人能負擔，需要穩定的因子繼續存在。

民視「新聞觀測站」主持人胡婉玲，在今天傍晚播出的節目中詢問曾文生，台電近年虧損不少，今年春、夏之間電費是否可能漲價。

曾文生表示，電價調整是在3月審議，4月1日開始實行，台電不論是民生用電或工業用電，大概都是全世界前5名的低；台灣的主要競爭國韓國，工業電價也比台灣要高。

談及台電虧損議題，曾文生指出，主因是國際燃料價格大漲，但今年迄今，燃煤價格開始回檔，與原先高價相比大概降一半，天然氣、油價也開始下降，整體情況有所趨緩。

曾文生說，燃料價格下降是好訊號，但過去的虧損，跟現在電價的幅度，還有一些距離，而台電與中油在穩定國內經濟、民生供應、物價指數都扮演很重要角色。

胡婉玲追問，是否傾向現行價格，可再持續穩定下去。曾文生回應，台電有永續財務的需要，會把相關考慮報告給電價審議委員會，由委員會做決定。

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曾文生說，他原是委員會召集人，現在是台電代理董事長，所以辭去召集人職務，「我的角色是球員，不能當裁判，也不能當球評」，會將實際狀況跟委員會報告，讓委員會做總體考量。

針對民眾較不希望漲價，曾文生表示，不同團體有不同意見，有關心環境、商業、消費者團體等，電價不是漲不漲的問題，政府考慮的是如何找到一個合理平衡點，讓可以負擔的人能負擔，讓需要穩定的因子能繼續存在。（編輯：林克倫）1120225