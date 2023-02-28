二手車假車禍真詐保案件增 金管會祭16道風控令

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（中央社記者謝方娪台北28日電）為防堵詐騙集團低價買中古車並投保高額車體損失險，再製造車禍詐領保險金，金管會已請產險公會研擬16道核保理賠風控強化措施，產險公司將在今年首季全數調整內控、強化防詐。

近年詐騙集團將歪腦筋動到中古車市場，透過二手車行買入進口高級車種，投保高額車體損失險，再製造假車禍、向產險公司詐領高額保險金。根據產險公會統計，自2018年至2021年共4年期間，此類確認詐保及有詐保疑慮案件，高達165件。

產險業者指出，保發中心設有重置價格表，在不同期間內，有按照不同車種及廠牌相對應的重置價格；有部分產險公司先前僅參考保發中心重置價格表折算相應保額，未再特別對照該車種在二手市場實際行情，兩者間的價差引起詐騙集團注意，盯上此漏洞詐領保險金。

舉例來說，民眾以新台幣300萬元購入一台跑車型高級車，因部分車種在二手市場跌價相對快速，時隔2至3年後，該車二手市價可能僅剩100萬元價值，但若產險公司僅參考重置價格表，折算保額或還可近200萬元，就會出現二手車保額高於實際價值的情況。

金管會官員指出，金管會注意到此現象，先前已要求產險公會對此研議風險控管強化措施，並在2022年12月28日發函給產險公會，請產險公會轉知各會員公司，至少要依產險公會訂定的公版16道核保理賠強化風控措施執行改善，所有產險公司將在今年首季改善完畢。

為避免詐騙集團預先防範，16道核保理賠風控強化措施並未全面對外揭露，不過其中最關鍵為核保的前端防守。

針對中古高級車投保車體險或竊盜險，金管會已要求各產險公司不得再直接以保發中心重置價格表折算保額，應了解中古車行情、檢視原車輛買賣合約和購車發票，再核定合理保額，並要避免折舊後保額仍高於市場行情，以降低道德風險。

同時，金管會要求產險公司進行異常客戶管理，對於過去曾有疑似道德危險的車輛或要、被保險人，必須建立關注名單，核保時作為參考依據，且對於過往未曾投保的被保險人突然來投保、剛過戶、未滿30歲或以現金繳交保費購買高價中古車等，都必須提高警覺、嚴謹審核。（編輯：潘羿菁）1120228