宋秀玲：總統提4大任務 租稅可扮演協助角色

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財政部賦稅署長宋秀玲1日走馬上任，她表示，將從宏觀、遠觀、國際觀，檢視各項租稅政策，兼顧合理、公平性。中央社記者張璦攝 112年3月1日

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（中央社記者張璦台北1日電）財政部賦稅署長宋秀玲今天走馬上任，她表示，台灣經濟成長背後有稅制支撐，總統蔡英文提出社會照顧體系等4大任務，租稅也可扮演協助角色，將從宏觀、遠觀、國際觀，重新通盤檢視各項租稅政策，兼顧合理、公平性。

前賦稅署長許慈美今年1月退休，遺缺由台北國稅局長宋秀玲升任，財政部次長李慶華今天主持交接典禮。

李慶華致詞時表示，近年所得稅制優化、房地合一稅制推動、境外電商課稅，以及後續落實居住正義等議題，備受各界矚目，賦稅署面臨的挑戰越來越艱鉅。

李慶華指出，賦稅署副署長樓美鐘代理署長期間，讓賦稅署重要工作持續穩健推動，現在由資歷完整、熟稔國際賦稅的宋秀玲接續扛起重任。

李慶華表示，國際租稅發展日新月異，包括經濟合作暨發展組織（OECD）近年推動「全球利潤分配稅制」及「全球最低稅負制」2大支柱稅改，未來台灣在法制及實務上，如何跟國際接軌，期待宋秀玲秉持專業，以新視野、新策略、新作法推動業務，落實為民服務理念。

宋秀玲指出，蔡總統提出強化社會照顧體系等4大任務，租稅可以在其中扮演協助角色；同時，稅制規劃與落地實施，時而會有預想上的不同，她將繼續傾聽企業、民眾的多元聲音，打造愛心辦稅環境。

行政院長陳建仁先前列席立法院會進行施政報告時說，將全力落實總統蔡英文交付的4大任務，包括盤整防疫措施穩定邁向疫後新生活、健全社會照顧體系、提升國家基礎建設、推動6大核心戰略產業。

宋秀玲表示，在訂定賦稅法規、解釋令時，會從宏觀、遠觀、國際觀來看，並重新通盤檢視租稅政策，租金扣除額改革等也在盤點範圍內；她強調，稅制有一定原則，將兼顧合理、公平，思考各種面向，找出「對大家都比較好」的施政平衡點。

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宋秀玲進一步指出，近年台灣稅收表現好，確實是歸功經濟成長，但這背後也有稅的影子；稅制調整向來是支援經濟發展、不是阻礙，「我們（賦稅署）不是主角，而是重要配角 」，可望幫助台灣達成更遠大的目標。

宋秀玲擁有國立政治大學財政研究所碩士、財稅學系學士學位，一路從賦稅基層人員做起，曾任國際財政司司長、賦稅署副署長、中區國稅局長、台北國稅局長等職務。（編輯：張均懋）1120301