缺料緩解及物流改善 明泰去年每股賺1.69元

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（中央社記者潘智義台北1日電）受惠於缺料狀況緩解及物流改善，網通廠明泰科技今天公布，2022年合併營收為新台幣336.34億元，較2021年成長20.72%；歸屬母公司業主淨利9.17億元，每股盈餘1.69元。

明泰發布新聞稿指出，在產品銷售組合優化，生產效能改善下，提升整體毛利率，2022年毛利率為18.6%，較2021年增加2.1個百分點。全年合併營業利益17.15億元，較前2021年增加10.05億元，營業利益率5.1%，合併稅後淨利11.58億元。

明泰說明，2022年各產品組合占營收比重，區域都會網路產品線占39%，較2021年增加7%，除維持穩定出貨，同時也受惠於人工智慧（AI）、大數據等趨勢，對於傳輸速度要求提升，進而帶動數據中心網路建置潮，預期今年整體交換器營收表現將穩定成長。

無線寬頻產品線部分，2022年占明泰合併營收比重為50%，較2021年增加4%，今年除了原有產品外，也會持續布局5G專網及其他相關領域；此外，數位多媒體產品線在越南生產基地建置完成，及新客戶產品陸續導入量產，2023年預計有明顯的成長。

此外，明泰在新產品、新領域的開拓上皆有所斬獲，也積極布局低軌衛星相關產品，持續力拼成長動能。

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明泰除提升核心競爭力，也持續強化企業永續性，於2022年榮獲第15屆「TCSA台灣永續獎」，企業永續報告類－電子資訊製造業銀獎的肯定。

明泰董事長黃文芳表示，2023年明泰將持續成長，以「市場均衡布局」及「擴大明泰、轉投資事業仲琦加乘綜效」為發展主軸，除了原有市場的持續深耕外，還包括歐洲、亞太及南美洲等地區新市場的拓展，並搭配產品線豐富化、區域均衡化的布局。（編輯：黃國倫）1120301