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六都1、2月移轉棟數年減28% 房仲：後市可望漸平穩

2023/3/1 19:06
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（中央社記者賴言曦台北1日電）六都地政局最新數據顯示，六都1、2月買賣移轉棟數為2.8萬棟、年減28%，延續去年下半年以來的量縮趨勢。房仲指出，2月市場已可觀察到有一小波遞延買盤回流，顯示利空因素對房市的干擾可望慢慢平復。

進一步觀察六大都會區地政局公告資料，今年前2個月，六都的表現一致，年減幅度在24%到33%之間。北部地區方面，台北市前2月移轉棟數3422棟、年減26%；新北市前2月移轉棟數6982棟、年減31%；桃園市前2月移轉棟數4795棟、年減33%。

中南部方面，台中市前2月移轉棟數5898棟、年減24%；台南市前2月移轉棟數2751棟、年減25%；高雄市前2月移轉棟數4582棟、年減27%。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，去年下半年起，六都買賣移轉棟數呈量縮，房價卻位於歷史高檔，買方放緩購屋腳步，拉長整體房市交易時間，議價空間也略增，所幸這段時間，市場也累積一些遞延買氣，隨大環境狀況趨向穩定，2月出現買氣緩步回籠跡象，但一手市場的銷售狀況仍未明顯回溫。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，雖然六都買賣移轉表現仍趨向冷卻，但隨著利率走勢逐漸穩定、平均地權條例修法拍板，加上國門開放後，國內外交流逐步恢復常態，過去受疫情影響的收益型商圈店面有望回溫，因此利空因素對房市的干擾可望慢慢平復，使市場朝「軟著陸」的方向溫和邁進。（編輯：蘇志宗）1120301

#曾敬德
#陳定中
#六都地政局
曾敬德
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陳定中
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