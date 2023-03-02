BDI運價指數漲破千點 散裝航運類股早盤同歡

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（中央社記者賴言曦台北2日電）波羅的海乾散裝運價指數（BDI）3月1日漲破千點，所有船型日租金全面上揚，散裝航運族群在基本面利多帶動下，今天強勢表態，相關個股早盤皆紅。

3月南美穀物出口旺季，加上中國提振經濟支撐原物料需求，BDI已連續9天走揚，3月1日上漲11%至1099點，其中海岬型船舶日租金單日大漲1661美元，至7703美元，是推升這波運價上攻的主力。

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基本面釋出正面訊號，帶動散裝航運族群今天表現，裕民、慧洋-KY、中航等個股早盤表現強勢，開盤漲幅4%以上；新興則強漲超過半根漲停板。

法人分析，今年船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大環保新規上路，不少不符規定的老舊船舶需降速或退出市場，但散裝航運今年的新船交船量僅微幅成長，且新船從訂造到交付需費時2到3年，意即今、明年的新造船都是過去兩年的訂單，說明新船交船量有限，對航商來說，市場目前供需狀態尚可正面看待。（編輯：趙蔚蘭）1120302