星展調查：企業數位轉型受挫 人才斷層為主要障礙

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）星展集團今天公布最新「企業數位轉型調查」，結果發現企業進行數位轉型時普遍受挫，台灣企業高階主管表示，企業實質執行數位轉型時，首要阻礙來自於「人才斷層」。

星展集團「企業數位轉型調查」（DBS Digital Transformation Research），訪問來自亞太區、歐洲及美國等22個市場共1225名企業主管、財務主管和金融市場暨流動資金部門主管的意見。

結果顯示，64%的企業已展開結構性的數位轉型，33%的企業正進行一次性系統升級；然而，僅17%的受訪者認為這些努力達到預期成效，且有高達49%的受訪者表示轉型失敗或成果不如預期。

星展集團表示，台灣是科技島、也是全球科技產業的供應鏈樞紐，調查特別訪談75名台灣企業高階主管，發現企業進行數位轉型的主要目的為「提升效率」（45%）、「優化客戶體驗」（43%）和「增進跨部門合作」（32%）。

至於實際執行時面對到的阻礙，台灣企業高階主管表示，來自於「人才斷層」（48%）、「既有客戶適應問題」（41%）、「投資限制」（36%）、「組織策略不明」（33%）、「資料隱密性考量」（33%）及「資料擷取困難」（31%）。

調查也請台灣主管就「財務和金融市場暨流動資金領域」數位轉型分享看法，結果指出「雲端技術」（70%）、「先進的統計分析」（55%）、「APIs解決方案」（27%）及「機械化自動流程」（27%）在該領域至關重要。

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在選擇合作夥伴共同邁向數位轉型之路時，「銀行」（36%）仍是財務主管的首選，而後依序為「金融科技公司」（30%）、「顧問公司」（24%）和「同時與上述單位合作」（9%）。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，疫情之後，企業主管普遍認同企業需要數位轉型，才能跟上時代演進；台灣方面，近年星展已為企業客戶量身打造超過35件應用程式介面（API）解決方案，協助客戶提升營運效率，邁向數位轉型。（編輯：張均懋）1120302