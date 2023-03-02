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唐鳳現身金管會開會 聚焦金融科技議題

2023/3/2 21:35
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（中央社記者謝方娪台北2日電）數位發展部長唐鳳今天現身金管會，參加數位部及金管會的例行性溝通平台會議，金管會轉達金融業者及金融科技業者需求，第一是盼擴大MyData平台資料集內容，以利金融機構應用；第二是金融科技業者發展需要輔導及獎勵方案。

金管會主秘蔡福隆今天在例行記者會上說明，數位部及金管會今天進行例行性部會間的協調會議，兩部會約定每半年召開一次，今天是第二次召開溝通平台會議。

蔡福隆指出，數位部自2022年成立，因許多業務與各部會息息相關，例如金融業為數位密集產業，許多業務推動和數位部有關聯性、尤其是數據方面，因此金管會去年9月已與數位部召開首次溝通平台會議。

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數位部及金管會今天會議有2項討論重點，蔡福隆表示，第一是金管會建議擴大MyData平台資料集蒐集的內容，對於取得民眾授權下的相關數據，金融機構可進行相關分析及應用。數位部對此回應，會在4月底前協同相關部會、公會及業者召開會議研商。

其次是金融科技業者希望數位部有相關獎勵及輔導措施。蔡福隆轉述，數位部回應，目前已提出「數位新創應用獎勵計畫」及「AI領航推動計畫二」，可供金融新創業者及金融科技業者申請相關補助或輔導。（編輯：楊蘭軒）1120302

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唐鳳
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