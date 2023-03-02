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儒鴻2022年每股賺24.75元創高 擬配息17元寫新猷

2023/3/2 22:11
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（中央社記者賴言曦台北2日電）紡織族群股利政策陸續出爐，成衣代工廠儒鴻今天公告，董事會決議擬配息新台幣17元，配發率約69%。機能服飾與羽絨衣代工廠廣越每股擬配息6.8元，配發率約60%。

儒鴻今天公告2022年財報，稅後淨利67.9億元，年增31.9%，每股稅後淨利（EPS）24.75元。董事會決議擬配發17元現金股利，配發率約69%，EPS與預計配發的現金股利皆創新高，若以今天收盤價482元計算，現金殖利率約3.5%。

儒鴻今年1月受農曆春節長假、基期較高等因素影響，營收21.03億元，月減20.3%、年減42.85%。但儒鴻指出，目前已看到第2季長單比例較首季高的跡象，顯示部分庫存去化較快的品牌開始慢慢下單，今年第2季表現有望比第1季好，後續要觀察成長力道是否能持續。

廣越今天召開董事會，通過每股擬配發現金股利6.8元，配發率約60%，若以今天收盤價123.5元計算，殖利率為5.5%。

展望2023年，廣越表示，將持續爭取訂單、開發新品牌客戶並優化產品組合，越南及約旦產線將持續擴廠，對2023年營運表現持審慎的態度。（編輯：楊蘭軒）1120302

#儒鴻
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儒鴻
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