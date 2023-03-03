客戶調整庫存 群電2月營收年減14.3%

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）群光電能公布2023年2月自結合併營收新台幣25.72億元，年減14.3%，月減2.98%。群電表示，營收下滑主因淡季，加上客戶庫存調整。累計1至2月合併營收52.23億元，年減21.2%。

群電表示，過去兩年受到疫情缺產能、缺料的影響，首季營運均呈現淡季不淡。今年第1季產業回歸傳統淡季模式，終端需求的能見度很低，且目前客戶去化庫存的決心很強，所以營運將進入短暫的陣痛期。不過，當客戶調整庫存時，也不時有急單出現，預期今年將是速度與彈性的競爭，而群電已經做好隨時支應客戶需求的準備。

群電強調，雖然大環境的挑戰很多，但在新產品、新客戶開發的腳步並未停歇，今年不管是伺服器電源、120瓦以上大瓦特筆電電源營收都有機會呈現雙位數年成長。此外，智慧建築解決方案經過多年的耕耘，目前手上已累積10多個執行中的專案，預估專案總金額高達40餘億元，今年營收認列有機會較去年倍增。

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群電指出，位於泰國曼谷東南邊的新廠建置持續進行中，新廠房距離機場車程約10幾分鐘，目標在6月完成建廠，下半年開始投產，預估未來泰國廠產能將占公司總產能3成左右。

群電預期營運在第1季落底後漸入佳境，下半年營收可望隨著供應鏈庫存的去化以及泰國新廠產能的開出迎來反彈。期許在多項高值產品挹注下，今年營運倒吃甘蔗、營收獲利再創高峰。（編輯：趙蔚蘭）1120303