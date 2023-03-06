台積電配合高雄廠明年量產 釋出上千名人力需求

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（中央社記者張建中新竹6日電）台積電全台大擴廠，預計今年人力總需求逾6000人，其中高雄廠需求數至少千人，開出職缺包括工程師、生產技術員均有，台積電表示，歡迎電機、化工、資工、資管、財會等科系的應屆畢業生和具備相關工作經驗的人才加入。

台積電積極擴大海內外布局，不僅在美國及日本投資建廠，國內方面，在新竹、台中、台南同步擴廠，並赴高雄蓋2座工廠，第1座28奈米廠興建中，預計明年完工，至於第2座工廠尚未拍板製程。

台積電今天表示，高雄廠的總人力需求目前預估約為1000多人，職缺招聘進行中，按照以往做法也會有內部員工轉職的機會。

台積電表示，歡迎電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管、財會、管理、人力資源等科系的學、碩、博士應屆畢業生和具備相關工作經驗的人才加入。

此外，隨著積極推動數位轉型並強化人工智慧與大數據發展新一代智慧工廠，台積電也歡迎資訊相關領域人才加入，擔任軟體、AI、與資訊基礎架構工程師等職務。

除了以理工背景的學、 碩、博士人才為主的工程師與副工程師職類，台積電同時招募製程與生產技術員，歡迎高中高職以上或專科畢業的人才加入。

台積電日前宣布，2023年預計招募超過6000名新進員工，其中包括工程師及生產技術員，在桃園、新竹、台中、台南及高雄皆有人才需求。（編輯：潘羿菁）1120306