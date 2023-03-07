英飛凌下單聯電新加坡廠 搶攻車用市場

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）英飛凌（Infineon）與聯電今天共同宣布，雙方簽訂長期合作協議，搶攻車用市場；英飛凌車用微控制器（MCU）將於聯電新加坡晶圓12i廠以40奈米製程技術製造。

英飛凌與聯電下午發布聯合新聞稿，聯電共同總經理王石表示，英飛凌選擇聯電新加坡晶圓12i廠生產汽車微控制器產品，是對聯電製造能力和業務承諾的認可。這次的長期供應協議進一步強化雙方在車用、智慧物聯網和5G等多項領域的合作夥伴關係。

王石說，聯電目前的車用晶片出貨量為2019年時的3倍，隨著車用半導體需求增加，聯電可望持續維持高度成長動能，期望以特殊製程、多元化的生產基地以及品質和運營基礎，持續深化與英飛凌等世界級企業合作。

英飛凌表示，透過與聯電策略合作，英飛凌得以確保額外的長期產能供應，可以在快速成長的汽車市場為客戶提供服務。

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英飛凌指出，這次與聯電合作的核心在於高可靠度的嵌入式記憶體解決方案，能夠賦能下一代的汽車應用，並滿足車用系統對行車安全與資訊安全的要求。未來雙方將進一步深化在車用電子，包括微控制器、電源管理和連接解決方案領域的合作。

微控制器（MCU）是控制車輛各項功能的關鍵零組件，隨著汽車變得越來越環保、安全和智慧，對MCU的需求也與日俱增。英飛凌今年車用微控制器的銷售量已達每天近百萬顆規模。（編輯：林興盟）1120307