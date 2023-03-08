華邦電、威剛2月營收回升 估第1季落底

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（中央社記者張建中新竹8日電）記憶體製造廠華邦電及模組廠威剛2月營收同步止跌回升；兩公司皆預期，營運將於第1季落底，第2季可望回溫。

華邦電自結2月營收新台幣57.46億元，較1月增加17.61%，較去年同期減少33.23%；累計前2月營收106.32億元，年減38.53%。

華邦電預期，今年第1季可能是記憶體市場谷底，並是產品價格的谷底，市場供過於求情況可望於下半年逐步改善。華邦電減產高峰應落在1月，後續投片將逐步回升。

威剛自結2月營收24.93億元，月增14.5%，年減21.74%；累計前2月營收46.7億元，年減28.22%。威剛表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）模組及固態硬碟（SSD）產品線出貨成長是2月營收回升的動力。

威剛董事長陳立白透過新聞稿指出，DRAM供給相對單純且市場庫存水位較低，預期DRAM價格回溫時間可望較儲存型快閃記憶體（NAND Flash）早。

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陳立白說，目前消費需求尚未全面復甦，且第1季DRAM與NAND Flash合約價仍有小幅下跌壓力，不過記憶體中下游業者庫存調整已歷經近1年時間，並降至相對健康水位，只要記憶體價格明確落底，市場備貨需求可望快速啟動，加速產業供需回歸平衡。

威剛預期，第1季營收可望逐月回穩，預期隨著記憶體價格逐步觸底回穩，第2季營運應可優於第1季，下半年表現又將明顯優於上半年。（編輯：楊凱翔）1120308