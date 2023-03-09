和大2月營收5.78億創同期新高 評估美墨邊境設廠

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）汽車傳動系統製造廠和大今天公布自結2月合併營收新台幣5.78億元，創同期新高。和大正評估美墨邊境設廠專案，預計半年內決定廠址，最遲2年內第一期投產。

和大自結2月合併營收5.78億元，較1月4.98億元增加16.13%，較去年同期4.35億元增加32.9%，創歷史同期新高；前2月合併營收10.76億元，較去年同期9.58億元成長12.36%。

和大指出，隨著國境解封，全球客戶陸續恢復蒞廠商務拜訪，帶來新商機及展望，預期今年有新客戶與新項目接續量產投入，整體電動車傳動領域的市占率仍將持續增加。

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和大透露，規劃在美國和墨西哥邊界設廠，因應歐美系車廠轉型投入電動車、以及新創公司加入電動車市場需求，美墨邊境設廠已開始啟動專案評估，預計半年內決定廠址，最遲2年內第一期投產。

和大近年積極布署建置新世代AI廠房，和大嘉義五廠新建工程已在2月完成上梁典禮，預計今年第3季設備安裝，第4季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來電動皮卡、電動洲際卡車及自動駕駛配送車隊等營運成長動能。（編輯：張良知）1120309