中磊去年獲利創高 今年將大幅拉升菲律賓廠產能

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電信寬頻設備廠中磊電子董事長王煒（右2）9日在法人說明會表示，2022年營收、獲利創高後，今年仍有機會成長；菲律賓廠產能今年大幅拉升，年底可望與中國廠相當。中央社記者潘智義攝 112年3月9日

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（中央社記者潘智義台北9日電）電信寬頻設備廠中磊電子董事長王煒今天在法人說明會表示，2022年營收、獲利創高後，今年仍有機會成長；菲律賓廠產能今年將大幅拉升，年底可望與中國廠相當。

王煒指出，年底之際的終端用戶設備月產能可達400萬套，其中菲律賓廠、中國廠將各約150萬套，印度、台灣廠各50萬套；雖然去年營收年增47%，但有很多屬於2021年遲延交貨，即便今年不是追求成長年，但要「練肌肉」，做好費用控管與營收產品組合，讓營收也有機會成長。

中磊統計，2022年合併營收新台幣645.7億元，較2021年營收大幅成長47%，創歷史新高；全年歸屬母公司稅後淨利19.2億元，年增率達123%，合併每股稅後盈餘（EPS）為7.57元，獲利也創新高；中磊董事會決議，擬配發現金股利每股4.5元，為歷年新高。

王煒說明，中國有知名大手機品牌商投入網通業，原本靠手機的龐大出貨量，在互惠原則下，有利旗下網通事業掌握美國客戶訂單，但卻因美中貿易戰，讓台灣網通業搶到龐大的轉單商機。

他說，除菲律賓廠配合貿易戰轉單需求，印度廠擴充則是看好當地的內需市場，搶「人口紅利」商機。

在單季營運方面，中磊2022年第4季營收184.1億元，年增40%，較第3季成長1%，創單季新高。第4季歸屬母公司稅後淨利6.1億元，較去年同期成長64%，第4季每股稅後盈餘2.39元，也為單季新高。

中磊表示，5G新興應用蓬勃發展，網路寬頻已為生活必要服務，隨著各國積極布局數位基礎建設，網通設備升級需求熱絡。近年來，積極調整營運體質，拓展電信直效行銷業務已見成效，中磊現已為全球各大電信商策略技術夥伴。

中磊說明，除原有北美及歐洲主力市場外，並積極拓展新興市場如印度、拉丁美洲及東南亞等，電信市占率持續提升。中磊供客戶全方位的寬頻解決方案，包括光纖接取設備、商用網通設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等新產品。

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中磊總經理林斌強調，除持續投入家用設備開發，也投入非家用產品，可說是「離家出走」轉變產品戰略，現在「流落街頭」的第一個產品鎖定商用車貨物保全方案。以美國流行的皮卡與箱型貨車為例，去年即有龐大金額的貨物在商用車失竊，因此，中磊在去年已與全美一線商用車大廠開發商用車保全方案。

展望2023年，中磊對整體營運表現深具信心，將持續強化與全球電信客戶合作，帶動公司營運穩健成長。（編輯：楊凱翔）1120309