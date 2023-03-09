系統電組織調整 分割儲能事業新設子公司電統能源

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）系統電子召開重大訊息記者會，宣布將儲能事業部相關營業分割讓與100%持有的新設子公司電統能源工業公司（名稱暫定），分割基準日暫定6月30日，預計在完成分割後，電統能源股本為新台幣4.0388億元。

系統電表示，為提高競爭力及經營績效，進行組織調整及專業分工，今天董事會通過儲能事業部分割案，成立電統能源，預計由電統能源發行新股40388千股予以系統電作為對價。

系統電表示，這項分割案屬於組織調整，分割後電統能源公司為系統電子百分之百持有的子公司，對系統電股東權益並無影響。

系統電指出，電統能源將專注在研發大電力綠色能源管理產品，深耕工業級儲能技術發展，擴大儲能產業鏈上下游整合綜效，更加專注在各種儲能應用，積極耕耘智能微電網應用、電力調頻調度管理系統、潔淨再生能源儲能應用拓展，搶進全球綠能儲能市場商機。

系統電包含物聯網、車用電子、儲能等三大事業部，積極擴展車用市場及能源市場，主要產品包括胎壓偵測器、車用船用工業電腦、及儲能產品等。儲能產品包括儲能電池櫃、UPS不斷電系統鋰電池，及資料中心BBU等。

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系統電表示，藉由這次分割，除了能在大電力管理產品與綠能工業儲能技術達到專業分工的效果外，並可擴大人才培育及組織傳承，提昇整體營運績效及市場競爭力，未來新公司可更加專注在各種儲能商用、家用、大電力、智能微電網及能源市場拓展，以積極搶進全球綠能、儲能市場商機。

分割案將提請4月27日召開的股東常會討論，分割基準日暫定為今年6月30日。（編輯：潘羿菁）1120309