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去年OCI項目虧損 王道銀：不影響股利發放

2023/3/9 22:21
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（中央社記者張璦台北9日電）王道銀今天公布去年個體稅後淨利50.34億元、大增173%，EPS達1.8元、成長186%；針對股利政策，王道銀表示，除依法提列各項盈餘公積，也將考慮公司發展及股東利益，由董事會決定，去年OCI（其他綜合損益）項目下虧損不會影響股利發放。

王道銀行今天舉行2022年第4季線上法說會，會中公布營運狀況，去年合併稅後淨利58.08億元、年增82%；個體稅後淨利50.34億元、年增173%，每股盈餘（EPS）達1.8元，年增率更達186%。

王道銀指出，2022年股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）分別攀高至13.59%、1.5%，創5年新高；淨利息收益率（NIM）達0.95%，存放利差（Spread）1.71%，今年重點將更重視存放比、資金運用。

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截至2022年底止，王道銀逾放比0.35%，備抵呆帳覆蓋率為431.5%；針對潤寅詐貸案件影響，王道銀指出，這一案逾放金額約剩3.8億元，擔保品經法院拍賣，已經拍定，待裁定分配款後，估計可回收金額與逾期放款金額相當，王道銀已提列足額備抵，不用再增加提存，順利收回後，逾放比可望進一步下降。

法人關切股利發放，王道銀表示，一向採穩健平衡股利政策，除依法提列各項盈餘公積，也會端視各業務未來發展狀況及對財務、資金需求，並考慮公司整體發展及股東利益，由董事會訂定，交付股東會通過，才會對外公布；至於去年OCI（其他綜合損益）項目下出現虧損，目前看來是不會影響股利發放。（編輯：楊蘭軒）1120309

#王道銀
#潤寅
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